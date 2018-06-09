В Антарктиде пройдет гей-парад из 10 человек

ЛГБТ-сообщество Мак-Мёрдо, крупнейшего поселения в Антарктиде, планирует провести в июне гей-парад.
Как сообщается на сайте Lonely Planet, о проведении гей-парада работающие в исследовательском центре США Мак-Мёрдо сотрудники объявили еще в апреле, сфотографировавшись на фоне радужного флага.
Парад представители секс-меньшинств будут проводить в период, когда в Антарктиде наступит полярная ночь.
Сообщается, что в летние месяцы на станции работают до 900 и более человек, но зимой там остаются всего 133 человека, среди которых есть и представители ЛГБТ-сообщества.
Парад представители секс-меньшинств будут проводить в период, когда в Антарктиде наступит полярная ночь.
Сообщается, что в летние месяцы на станции работают до 900 и более человек, но зимой там остаются всего 133 человека, среди которых есть и представители ЛГБТ-сообщества.
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