Блогер заплатил мошеннику 200 тысяч за обещание встречи с рэпером Бастой

Столичный адвокат может оказаться вне закона за то, что козырял связями со знаменитостями и таким образом увеличил свой доход. В обмане его обвинил блогер из Калуги, который, собственно, и перевел 200 тысяч рублей за обещанную встречу с рэпером Бастой.

Стоит ли говорить, что сам артист об этой истории узнал от НТВ. Никакого влога с его участием в Интернете так и не появилось. Адвокат пропал и перестал отвечать на звонки. Оказалось, что с Василием Вакуленко он действительно знакомы, есть и фото в подтверждение. Но это не то, о чем можно подумать. Корреспондент НТВ Василиса Казакова выяснила, кем приходятся друг другу мужчины.



Наказать мошенников и баста — вот, в общем-то, единственное требование спортивного блогера. Андрей Алистаров написал заявления и в прокуратуру, и в полицию. И даже заручился поддержкой самого рэпера, который стал разменной монетой в денежной афере. В нее, по словам восходящей сетевой звезды, его втянул столичный адвокат Роман Лалаян. Он пообещал Алистарову, что с легкостью организует ему встречу с Василием Вакуленко, он же Баста. Предвкушая рост подписчиков, калужский блогер перевел на счета юридической конторы Лалаяна порядка 200 тысяч рублей.



Что интересно: Баста и Лалаян действительно знакомы. Есть архивные кадры, на которых они — по разные стороны баррикад. Лалаян представлял интересы рэпера Кирилла Толмацкого — Децла. Тот, напомним, обиделся на коллегу по хип-хоп цеху за резкое высказывание и подал иск. Сам на заседаниях не появлялся. А вот Баста — хоть и ходил, но проиграл.



Задетое самолюбие Децла суд тогда оценил в 50 тысяч рублей. Вакуленко был благороден и после финального процесса даже пожал руку адвокату истца. Момент запечатлели фотографы. Снимок Лалаян опубликовал в своем блоге за подписью якобы отныне он — помощник Басты по юридическим вопросам. Тот, узнав, удивился: ведь в его команде такая творческая единица не нужна. Подробнее — в репортаже НТВ.