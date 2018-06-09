В Челябинске два мальчика спрыгнули с балкона, спасаясь от огня

Два мальчика пострадали при пожаре в Тракторозаводском районе Челябинска.
Огонь вспыхнул сегодня утром в квартире, расположенной на втором этаже пятиэтажки. При этом дети 6 и 12 лет находились в квартире одни. Их мама ушла в магазин, пока мальчики спали.
После начала пожара братья сначала позвонили бабушке и рассказали о случившемся, после чего решили выбраться из квартиры самостоятельно. Сначала старший из мальчиков вытолкнул с балкона брата, после чего прыгнул сам.
В результате дети попали в больницу, сейчас их осматривают врачи.
Как отмечает «74.Ru», мальчики самостоятельно эвакуировались из квартиры еще до приезда пожарных, которые прибыли на место ЧП через три минуты после вызова.
После начала пожара братья сначала позвонили бабушке и рассказали о случившемся, после чего решили выбраться из квартиры самостоятельно. Сначала старший из мальчиков вытолкнул с балкона брата, после чего прыгнул сам.
В результате дети попали в больницу, сейчас их осматривают врачи.
Как отмечает «74.Ru», мальчики самостоятельно эвакуировались из квартиры еще до приезда пожарных, которые прибыли на место ЧП через три минуты после вызова.
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