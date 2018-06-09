Хранители истории: архивариусы отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня во всем мире свой профессиональный праздник отмечают архивариусы. Международный День архивов учредили в 2007 году. В России государственную службу, которая хранит важные документы, создал еще Пётр I. Сегодня в архивном фонде хранятся сотни миллионов уникальных писем, фотографий, дневников, указов и газет. Самые ранние экземпляры датируются XI веком, а самые последние — днем сегодняшним.

Лиловой книжке с обратной свастикой — древним священным символом жизни и света — нет цены. Это последний дневник императрицы Александры Фёдоровны. Последняя запись сделана за несколько часов до жестокого убийства царской семьи.



Василий Астанков, главный специалист государственного архива РФ: «Последние слова в 22:30: „Легли в постель, 15 градусов“. Следующая запись отсутствует, есть только сама дата здесь, поставленная рукой императрицы».



Так хорошо записи, сделанные карандашом 100 лет назад, сохранились благодаря сотрудникам госархива. На их попечении находятся почти 7 миллионов дел, по которым можно восстановить неподдельную историю нашей страны. В неказистых пыльных коробках скрыты судьбы императоров и великих князей, революционеров и палачей, эмигрантов и партийных деятелей. И это не только бумажки, но и личные вещи, среди которых, например, фотоальбом Феликса Юсупова, мужа племянницы Николая II и одного из убийц Распутина. Часть уникального архива 3 года назад для архива приобрел на аукционе меценат.



Василий Астанков: «Альбом с фотоснимками, которые ранее не были известны и нигде не публиковались, потому что сохранялись в частных руках».



Здесь же хранятся и более новые документы высших органов власти. Например, подлинники Декларации о государственном суверенитете. Почти все документы, кроме засекреченных, а их всего 4%, доступны каждому человеку. По запросу можно получить любую информацию. Больше всего сейчас востребованы материалы, связанные с массовыми репрессиями в СССР. Люди пытаются узнать хоть что-то о своих родственниках. Заваливают письмами и наградной отдел. Подробности — в репортаже корреспондента Светланы Гордеевой.