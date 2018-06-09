Иранский лидер назвал успешным сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом

Главное политическое событие дня — саммит Шанхайской организации сотрудничества. В этом году в ШОС председательствует Китай, лидеры встречаются в приморском Циндао. «Восьмерка» начнет переговоры завтра, а пока площадку лидеры используют для двусторонних встреч, сверяют позиции по региональным и главным мировым проблемам.

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Владимир Путин уже провел переговоры с главами Узбекистана Шавкатом Мирзисевым, Таджикистана Эмомали Рахмоном, Ирана Хасаном Рухани. Иранский лидер в разговоре с российским коллегой заявил, что Тегеран и Москва должны наладить более серьезный диалог по вопросу одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).



Хасан Рухани, президент Ирана: «Что касается незаконного выхода США из этих соглашений, тут требуется более серьезный и более важный диалог между нашими странами».



По словам Рухани, Россия сыграла «очень важную и конструктивную роль» в исполнении ядерных соглашений (Совместного всеобъемлющего плана действий). Также иранский лидер назвал успешным ирано-российское сотрудничество «на поле боя в борьбе с терроризмом»



Хасан Рухани: «Что касается нашего взаимодействия в делах обеспечения безопасности и стабильности в этом регионе, с каждым днем результаты становятся более ощутимыми. Роль нашего взаимодействия является очень сильной и важной в этом регионе».



Сегодня в китайском Циндао Владимир Путин проведет также встречи с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой и пакистанским лидером Мумнуном Хуссейном. Подробности — в материале корреспондента НТВ Ивана Трушкина.