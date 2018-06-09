СМИ: богатейший британец готов купить «Челси» у Абрамовича

Британский миллиардер Джим Рэтклифф обратился к российскому бизнесмену Роману Абрамовичу с предложением о покупке футбольного клуба «Челси». С такой инициативой богатейший предприниматель Соединенного Королевства, чье состояние превышает 21 миллиард фунтов стерлингов (28,5 миллиарда долларов), выступил после того, как Абрамовичу отказали в продлении инвестиционной визы.
Как передает газета Daily Mail, Рэтклифф хочет купить лондонский клуб за 2 миллиарда фунтов (2,68 миллиарда долларов). Знакомый британского миллиардера заявил изданию, что «2 миллиарда фунтов или около того — капля в море для Джима, однако в данный момент он разрывается в отношении того, что же ему делать дальше».
Как утверждает автор публикации, Абрамович это предложение отверг, а в ФК «Челси» заявили, что россиянин остается приверженным команде, которую он приобрел в 2003 году за 140 миллионов фунтов. При этом официальный представитель Джима Рэтклиффа сообщил, что сторона Абрамовича «не комментирует слухи и спекуляции».
Ранее появилась информация о том, что «Челси» приостанавливает все работы по проектированию нового стадиона стоимостью около 1 миллиард фунтов стерлингов (1,33 миллиарда долларов). По данным газеты The Times, этот проект был остановлен Абрамовичем из-за разочарования, вызванного отказом в продлении инвестиционной визы. Без нее, как отмечает издание, российский бизнесмен не сможет работать в Соединенном Королевстве, где прожил большую часть времени с момента приобретения столичного клуба.
Обладатель инвестиционной визы обязан инвестировать 2 миллиона фунтов стерлингов в британскую экономику, это позволяет ему находиться в Великобритании в течение 40 месяцев.
Как утверждает автор публикации, Абрамович это предложение отверг, а в ФК «Челси» заявили, что россиянин остается приверженным команде, которую он приобрел в 2003 году за 140 миллионов фунтов. При этом официальный представитель Джима Рэтклиффа сообщил, что сторона Абрамовича «не комментирует слухи и спекуляции».
Ранее появилась информация о том, что «Челси» приостанавливает все работы по проектированию нового стадиона стоимостью около 1 миллиард фунтов стерлингов (1,33 миллиарда долларов). По данным газеты The Times, этот проект был остановлен Абрамовичем из-за разочарования, вызванного отказом в продлении инвестиционной визы. Без нее, как отмечает издание, российский бизнесмен не сможет работать в Соединенном Королевстве, где прожил большую часть времени с момента приобретения столичного клуба.
Обладатель инвестиционной визы обязан инвестировать 2 миллиона фунтов стерлингов в британскую экономику, это позволяет ему находиться в Великобритании в течение 40 месяцев.
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