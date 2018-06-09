В Набережных Челнах скончалась доведенная до истощения девочка

В Набережных Челнах врачи сутки боролись за жизнь истощенной семилетней девочки, но спасти ее не удалось.
Ребенка доставили в больницу на скорой в состоянии клинической смерти. Врачи пытались реанимировать девочку, но пациентка скончалась, сообщает газета «Челнинские известия».
Комментируя инцидент, медики отметили, что ребенок был сильно истощен.
Информацию о скоропостижной смерти девочки передали в МВД, а также в отдел опеки и попечительства и соцслужбы. Точную причину смерти будет устанавливать судмедэкспертиза. Другие подробности неизвестны.
Комментируя инцидент, медики отметили, что ребенок был сильно истощен.
Информацию о скоропостижной смерти девочки передали в МВД, а также в отдел опеки и попечительства и соцслужбы. Точную причину смерти будет устанавливать судмедэкспертиза. Другие подробности неизвестны.
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