    В Набережных Челнах скончалась доведенная до истощения девочка

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    В Набережных Челнах скончалась доведенная до истощения девочка

    В Набережных Челнах скончалась доведенная до истощения девочка

    В Набережных Челнах врачи сутки боролись за жизнь истощенной семилетней девочки, но спасти ее не удалось.

    Ребенка доставили в больницу на скорой в состоянии клинической смерти. Врачи пытались реанимировать девочку, но пациентка скончалась, сообщает газета «Челнинские известия».

    Комментируя инцидент, медики отметили, что ребенок был сильно истощен.

    Информацию о скоропостижной смерти девочки передали в МВД, а также в отдел опеки и попечительства и соцслужбы. Точную причину смерти будет устанавливать судмедэкспертиза. Другие подробности неизвестны.

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