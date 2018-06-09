    Российские парламентарии обыграли в футбол депутатов бундестага. Германия, депутаты, парламенты, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские парламентарии обыграли в футбол депутатов бундестага

    Российские парламентарии обыграли в футбол депутатов бундестага

    1 комментарий
    Российские парламентарии обыграли в футбол депутатов бундестага

    Российские парламентарии обыграли в футбол депутатов бундестага

    Российские парламентарии обыграли в футбол депутатов бундестага

      Если российские футболисты будут играть на ЧМ-2018 так же, как депутаты Государственной думы, выход в финал нашей сборной обеспечен. Накануне команда народных избранников сыграла товарищеский матч с депутатами бундестага.

      Россияне победили со счетом 5:3. В игре, которая проходила на стадионе «Красная Пресня», принимали участие не только мужчины. За российскую сборную выступали Светлана Журова, Алёна Аршинова, Ольга Тимофеева и Инга Юмашева.

      По завершении матча капитан нашей сборной Александр Жуков вручил своему немецкому коллеге утешительный приз — статуэтку выдающегося вратаря Льва Яшина.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru