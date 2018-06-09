Российские парламентарии обыграли в футбол депутатов бундестага

Если российские футболисты будут играть на ЧМ-2018 так же, как депутаты Государственной думы, выход в финал нашей сборной обеспечен. Накануне команда народных избранников сыграла товарищеский матч с депутатами бундестага.

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Россияне победили со счетом 5:3. В игре, которая проходила на стадионе «Красная Пресня», принимали участие не только мужчины. За российскую сборную выступали Светлана Журова, Алёна Аршинова, Ольга Тимофеева и Инга Юмашева.



По завершении матча капитан нашей сборной Александр Жуков вручил своему немецкому коллеге утешительный приз — статуэтку выдающегося вратаря Льва Яшина.