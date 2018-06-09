«Энергия поколений»: в Махачкале устроили благотворительный триатлон

В дагестанской столице организовали благотворительный проект в поддержку воспитанников интернатов и детских домов. Команды состязались в быстроте, ловкости и смелости в дисциплинах классического триатлона — это бег, велогонка, только вместо плавания — игра в городки. Благотворительный триатлон «Энергия поколений» уже не первый год устраивает компания «Газпром энерго».

Изамудин и Магомед — воспитанники школы-интерната. Несколько лет назад мальчишки остались без попечения родителей. На время соревнований они находятся под присмотром семьи Проскуриных из Краснодара. Во время небольшой разминки перед стартом Борис дает советы по легкой атлетике, хотя самим подросткам, кажется, куда привычнее упражняться в борьбе.



Борис Проскурин, команда ООО «Газпром трансгаз Краснодар»: «Ребята у нас хорошие в команде, мы сразу нашли общий язык. Я думаю, выступление у нас будет замечательное».



Благотворительный триатлон «Энергия поколений. Кавказ-2018» впервые проходит в Дагестане. Под флагом компании «Газпром энерго» в Махачкалу для участия в соревнованиях прибыли 8 команд из разных регионов страны. Они будут состязаться в беге, велогонке и игре городки. В состав команд вошли семейные пары со своими детьми и двумя воспитанниками республиканского интерната.



Юрий Кузнецов, председатель ОППО «Газпром энерго профсоюз»: «Все делается для того, чтобы дети не чувствовали себя лишенными общения, чтобы была социализация нормальная, чтобы они приучались и привыкали к той нормальной жизни, которая должна быть у всех, в любой семье, полной или неполной, чтобы чувствовали они себя уверенно в жизни».



Многие дети впервые участвуют в подобных соревнованиях. Если взрослые, скорее, получают удовольствие от происходящего, то для ребят все по-настоящему. Отсюда эмоции, слезы, а порой разочарование. И если в эстафетном беге отставание команд было небольшим, то на этапе велогонки стали определяются аутсайдеры. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Омара Магомедова.