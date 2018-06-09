    СМИ узнали о готовящихся изменениях правил призыва в армию

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    СМИ узнали о готовящихся изменениях правил призыва в армию

    СМИ узнали о готовящихся изменениях правил призыва в армию

    В прессе появилась информация о предлагаемых Министерством обороны РФ поправках в положение о призыве в армию и закон «О воинской обязанности и военной службе».

    Как пишут «Известия», вероятный перечень изменений планируют подготовить и одобрить к июлю этого года. По данным издания, появятся две категории призывников. В одну из них войдут новобранцы в запасе без воинских званий, ко второй, которая появилась в начале нынешнего года, относятся молодые люди 18–27 лет, ранее признанные ограниченно годными и зачисленные в запас в звании «рядовой», то есть бойцы со званиями, не числящиеся в запасе.

    У лиц, попадающих во вторую категорию, появится возможность добровольно пройти повторно медицинское освидетельствование. Для первой категории срок службы будет отсчитываться с момента присвоения звания, а для второй — со дня приказа регионального военкомата о направлении в войсковую часть.

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