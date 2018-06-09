    В Приморье 51-летняя женщина родила тройню

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    В Приморье 51-летняя женщина родила тройню

    В Приморье <nobr>51-летняя</nobr> женщина родила тройню

    Жительница Владивостока впервые стала мамой, родив троих малышей в 51-летнем возрасте.

    Сообщение пресс-службы администрации Приморского края: «Малыши появились на свет в минувший понедельник, 4 июня. Это два мальчика и одна девочка. Мальчики родились весом 1480 и 2300 граммов, а девочка оказалась самой крупной, ее вес при рождении составил 2400 граммов».

    Как пишет РИА Новости, сейчас мама и малыши остаются в перинатальном центре: детям нужно окрепнуть перед выпиской.

    По словам приморских врачей, современная медицина помогает женщинам стать мамами даже в очень зрелом возрасте.

    Татьяна Курлеева, главный врач перинатального центра: «Родить в 50 лет — это очень хороший показатель здоровья женщины и умелого ведения процесса беременности опытным акушером».

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