В Приморье 51-летняя женщина родила тройню

Жительница Владивостока впервые стала мамой, родив троих малышей в
51-летнем возрасте.
Сообщение пресс-службы администрации Приморского края: «Малыши появились на свет в минувший понедельник, 4 июня. Это два мальчика и одна девочка. Мальчики родились весом 1480 и 2300 граммов, а девочка оказалась самой крупной, ее вес при рождении составил 2400 граммов».
Как пишет РИА Новости, сейчас мама и малыши остаются в перинатальном центре: детям нужно окрепнуть перед выпиской.
По словам приморских врачей, современная медицина помогает женщинам стать мамами даже в очень зрелом возрасте.
Татьяна Курлеева, главный врач перинатального центра: «Родить в 50 лет — это очень хороший показатель здоровья женщины и умелого ведения процесса беременности опытным акушером».
Как пишет РИА Новости, сейчас мама и малыши остаются в перинатальном центре: детям нужно окрепнуть перед выпиской.
По словам приморских врачей, современная медицина помогает женщинам стать мамами даже в очень зрелом возрасте.
Татьяна Курлеева, главный врач перинатального центра: «Родить в 50 лет — это очень хороший показатель здоровья женщины и умелого ведения процесса беременности опытным акушером».
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