В ДТП под Козьмодемьянском пострадали 6 человек

Три человека, включая ребенка, доставлены в реанимацию после аварии на трассе в Республике Марий Эл.
Как сообщает ТАСС, в результате автокатастрофы на трассе Козьмодемьянск — Большой Сундырь пострадали 6 человек, включая двоих детей. Трое пострадавших, включая ребенка, доставлены в реанимацию межрайонной больницы города Козьмодемьянска.
Сообщение единой дежурно-диспетчерской службе Горномарийского района Республики Марий Эл: «На втором километре трассы Козьмодемьянск — Большой Сундырь произошло ДТП. Шестеро пострадавших, среди них есть дети четырех и шести лет. Пострадавшие отправлены в Козьмодемьянскую межрайонную больницу. Погибших нет».
На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливающие все обстоятельства аварии.
Сообщение единой дежурно-диспетчерской службе Горномарийского района Республики Марий Эл: «На втором километре трассы Козьмодемьянск — Большой Сундырь произошло ДТП. Шестеро пострадавших, среди них есть дети четырех и шести лет. Пострадавшие отправлены в Козьмодемьянскую межрайонную больницу. Погибших нет».
На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливающие все обстоятельства аварии.
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