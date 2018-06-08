    В ДТП под Козьмодемьянском пострадали 6 человек

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    • Фото: КОЗЬМОДЕМЬЯНСК | НОВОСТИ ГОРОДА / vk.com
    В ДТП под Козьмодемьянском пострадали 6 человек

    В ДТП под Козьмодемьянском пострадали 6 человек

    В ДТП под Козьмодемьянском пострадали 6 человек
  • Фото: КОЗЬМОДЕМЬЯНСК | НОВОСТИ ГОРОДА / vk.com

    • Три человека, включая ребенка, доставлены в реанимацию после аварии на трассе в Республике Марий Эл.

    Как сообщает ТАСС, в результате автокатастрофы на трассе Козьмодемьянск — Большой Сундырь пострадали 6 человек, включая двоих детей. Трое пострадавших, включая ребенка, доставлены в реанимацию межрайонной больницы города Козьмодемьянска.

    Сообщение единой дежурно-диспетчерской службе Горномарийского района Республики Марий Эл: «На втором километре трассы Козьмодемьянск — Большой Сундырь произошло ДТП. Шестеро пострадавших, среди них есть дети четырех и шести лет. Пострадавшие отправлены в Козьмодемьянскую межрайонную больницу. Погибших нет».

    На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливающие все обстоятельства аварии.

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