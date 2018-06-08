    «Артём, успокойся»: очевидцы рассказали, как питерские полицейские утихомирили мужчину с ножом. Санкт-Петербург, метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Артём, успокойся»: очевидцы рассказали, как питерские полицейские утихомирили мужчину с ножом

    «Артём, успокойся»: очевидцы рассказали, как питерские полицейские утихомирили мужчину с ножом

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    «Артём, успокойся»: очевидцы рассказали, как питерские полицейские утихомирили мужчину с ножом

    «Артём, успокойся»: очевидцы рассказали, как питерские полицейские утихомирили мужчину с ножом

    «Артём, успокойся»: очевидцы рассказали, как питерские полицейские утихомирили мужчину с ножом

      Полиция Петербурга выясняет мотивы неадекватного поведения мужчины на станции метро «Владимирская», который сильно напугал пассажиров и сотрудников подземки.

      Ужасающий аттракцион сегодня устроил для пассажиров петербургского метро молодой человек с ножом на станции метро «Владимирская». Некоторое время от платформы, на которой явно пребывавший не в себе парень размахивал внушительных размеров клинком, даже не отправляли поезд.

      Похоже, сотрудники метрополитена опасались, что мужчина может броситься под состав. Впрочем, как рассказывают очевидцы, так и осталось непонятно, угрожал человек на взводе себе или окружающим. В любом случае, полицейским удалось совладать с ситуацией. Буквально через 10 минут стражи порядка задержали «самоубийцу».

      Что заставило молодого человека закатить опасную сцену в метро, пока неизвестно. Зато все очевидцы хорошо узнали имя неуравновешенного парня — Артём. По крайней мере, так к нему обращались пытавшиеся утихомирить буйного пассажира полицейские.

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