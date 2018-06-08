Сугробы в июне: как пережить период цветения тополей

В России в начале июня всегда возникают жаркие споры, что делать с тополиным пухом и нельзя ли заменить эти деревья на какие-то другие. И в этом году в дискуссию включились специалисты биологического музея имени Тимирязева. Эксперты опубликовали результаты исследования: тополь в городах — рекордсмен по выделению кислорода.

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Для кого-то начало лета — пора отпусков и дач, но десятки тысяч россиян с началом цветения тополей начинают носить темные очки очки и маски, а также записываются к аллергологам.Специалисты говорят, что тополиный пух сам по себе абсолютно безопасен. Аллергию вызывает пыльца, которую он переносит.



Сажать тополя в городах начали в Советском Союзе в 50-х годах. Власти пришли к выводу, что посадки не требуют больших затрат, тополь растет быстро, выдерживает морозы, а главное, очищает воздух. По данным специалистов из биологического музея имени Тимирязева, один тополь по количеству производимого кислорода заменяет 8 лип, 6 дубов и 13 елей. Однако то, что с тополей летом летит пух, а корни деревьев со временем слабеют, власти в СССР не учли.



Неужели тополь — единственный вариант для озеленения и очистки городского воздуха? В Великобритании, например, сделали ставку на платаны. Но в центральной России они не приживутся, да и аллергикам они жизнь не упростят.



В российских городах, несмотря на стены из тополиного пуха, — тоже не видят смысла избавляться от этих деревьев. Ведь есть и другие выходы. Во-первых, можно разработать вакцину, благодаря которой тополь не будет пушиться. Во-вторых, аграрии уже вывели сорт тополей, которые не цветут пухом. Высаживать такие деревья уже начали в Москве, городские власти просят аллергиков подождать 5–10 лет, пока тополя нового сорта не будут высажены везде.



В этом году тем, кто от тополиного пуха не страдает, врачи и чиновники советуют пару недель потерпеть. Аллергикам же впредь лучше не дожидаться июня, а заранее прийти на прием к врачу: существуют лекарства, которые позволят предотвратить мучения.



Подробности — в материале корреспондента НТВ Михаила Чебоненко.