    Полиция просит помочь в поисках преступника, ранившего ножом 11-летнюю москвичку. Москва, дети и подростки, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция просит помочь в поисках преступника, ранившего ножом 11-летнюю москвичку

    Полиция просит помочь в поисках преступника, ранившего ножом 11-летнюю москвичку

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    Полиция просит помочь в поисках преступника, ранившего ножом <nobr>11-летнюю</nobr> москвичку

    Полиция просит помочь в поисках преступника, ранившего ножом 11-летнюю москвичку

    Полиция просит помочь в поисках преступника, ранившего ножом <nobr>11-летнюю</nobr> москвичку

      Полиция просит москвичей помочь в розыске преступника, который с ножом напал на девочку в 4-м Очаковском переулке на западе столицы.

      11-летняя девочка сейчас находится в реанимации. У нее проникающее ранение.

      Следственный комитет опубликовал фотографии подозреваемого. Его запечатлела камера видеонаблюдения. Мужчина примерно 40 лет зашел за девочкой в подъезд и ударил ее ножом в спину. Все произошло на первом этаже.

      Мать пострадавшей рассказала НТВ, что сейчас происходит с ее ребенком.

      Лидия Тихонова, мать пострадавшей девочки: «Кровотечение брюшной полости, кровотечение в легкие, экстренно оперировали. Сейчас дочь находится в тяжелом состоянии на вентиляции легких. Никаких предположений, кто это мог быть».

      Опросить ребенка следователи пока не могут. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство». По некоторым данным, подозреваемого зовут Виталий Косячкин, некоторое время он работал в Очаковских банях. Найти его пока не удается.

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