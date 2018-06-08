В Омске учительницу уволили за фото в купальнике

Учительница истории пожаловалась журналистам, что руководство школы вынудило ее написать заявление на увольнение после жалоб родителей на опубликованное фото, где она изображена в купальнике.
26-летняя Виктория рассказала, что в свободное от работы в школе время она проходит обучение в модельной школе для девушек с пышными формами и на одном из занятий позировала в купальнике. Это была фотосессия в стиле пин-ап для рекламы магазина одежды plus size.
Фотография появилась в Сети, снимок увидели родители, сочли его слишком откровенным и попросили школьное руководство принять меры. Учительницу вызвали на ковер и попросили написать заявление по собственному желанию, в обратном случае пригрозили 33-й статьей Трудового кодекса — за систематические дисциплинарные нарушения, сообщает портал НГС.Омск.
Виктория: «Я не понимала, я же не в белье, не в чулках стою. Я говорю: „А вы не знаете, что такое Америка 50-х? Стиль пин-ап?“. Извините меня, это же не реклама мужского салона. Люди фотографируются, выкидывают фотки с отдыха, и что в этом такого? А здесь просто реклама магазина».
Женщина написала заявление по собственному желанию и отметила, что ранее также подвергалась нападкам со стороны завуча по воспитательной работе из-за «неправильного» цвета волос или одежды.
Фотография появилась в Сети, снимок увидели родители, сочли его слишком откровенным и попросили школьное руководство принять меры. Учительницу вызвали на ковер и попросили написать заявление по собственному желанию, в обратном случае пригрозили 33-й статьей Трудового кодекса — за систематические дисциплинарные нарушения, сообщает портал НГС.Омск.
Виктория: «Я не понимала, я же не в белье, не в чулках стою. Я говорю: „А вы не знаете, что такое Америка 50-х? Стиль пин-ап?“. Извините меня, это же не реклама мужского салона. Люди фотографируются, выкидывают фотки с отдыха, и что в этом такого? А здесь просто реклама магазина».
Женщина написала заявление по собственному желанию и отметила, что ранее также подвергалась нападкам со стороны завуча по воспитательной работе из-за «неправильного» цвета волос или одежды.
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