Летняя погода вернется в Москву на выходных

Синоптики прогнозируют потепление в Москве, но к летним значениям температура воздуха вернется только 12 июня.
В грядущие длинные выходные в столичный регион вернется тепло. Прогноз опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
В субботу и воскресенье ветер в столичном регионе ослабнет, и дожди прекратятся. Температура воздуха составит 15–17 градусов тепла.
В понедельник, согласно прогнозу, воздух в столице прогреется до 19 градусов, а 12 июня температура достигнет климатической нормы и составит 20–25 градусов, но местами пройдут дожди. С началом новой недели в городе установится теплая и дождливая погода.
В субботу и воскресенье ветер в столичном регионе ослабнет, и дожди прекратятся. Температура воздуха составит 15–17 градусов тепла.
В понедельник, согласно прогнозу, воздух в столице прогреется до 19 градусов, а 12 июня температура достигнет климатической нормы и составит 20–25 градусов, но местами пройдут дожди. С началом новой недели в городе установится теплая и дождливая погода.
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