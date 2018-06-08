    В Петербурге готовится к открытию фан-зона ЧМ-2018. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге готовится к открытию фан-зона ЧМ-2018

    В Петербурге готовится к открытию фан-зона ЧМ-2018

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    В Петербурге готовится к открытию фан-зона ЧМ-2018

    В Петербурге готовится к открытию <nobr>фан-зона</nobr> <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      Сегодня журналистам провели экскурсию по Конюшенной площади, где монтируют фан-зону к предстоящему мундиалю.

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      В Петербурге готовится к открытию фестиваль болельщиков ФИФА. Это специальная территория, где фанаты, не попавшие на стадион, будут следить в прямом эфире за матчами.

      Как и в прошлом году перед Кубком конфедераций петербургская фан-зона расположилась на Конюшенной площади. Но в этот раз она стала шире. Для удобства установили три экрана. Предполагается, что одновременно следить за игрой №1 смогут 15 тысяч человек.

      Площадка будет удобной для маломобильных групп. Специально для них сделали широкие въезды и отдельную трибуну. Организаторы подчеркнули, что в культурной столице не обойдется без культурной программы.

      На главной сцене ждут эстрадных и оперных певцов. Среди них — солист Мариинского театра и посол чемпионата мира Василий Герелло.

      Журналисты удивились, что фан-зона еще не до конца готова перед главным футбольным событием. Но сошлись во мнении, что организаторы придерживаются тактики сборной России. За шесть дней до старта успеют подготовиться и всё построить.

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