В Петербурге готовится к открытию фан-зона ЧМ-2018

Сегодня журналистам провели экскурсию по Конюшенной площади, где монтируют фан-зону к предстоящему мундиалю.

23

В Петербурге готовится к открытию фестиваль болельщиков ФИФА. Это специальная территория, где фанаты, не попавшие на стадион, будут следить в прямом эфире за матчами.



Как и в прошлом году перед Кубком конфедераций петербургская фан-зона расположилась на Конюшенной площади. Но в этот раз она стала шире. Для удобства установили три экрана. Предполагается, что одновременно следить за игрой №1 смогут 15 тысяч человек.



Площадка будет удобной для маломобильных групп. Специально для них сделали широкие въезды и отдельную трибуну. Организаторы подчеркнули, что в культурной столице не обойдется без культурной программы.



На главной сцене ждут эстрадных и оперных певцов. Среди них — солист Мариинского театра и посол чемпионата мира Василий Герелло.



Журналисты удивились, что фан-зона еще не до конца готова перед главным футбольным событием. Но сошлись во мнении, что организаторы придерживаются тактики сборной России. За шесть дней до старта успеют подготовиться и всё построить.