    Неадекват с ножом не выпускал людей из поезда метро в Петербурге: видео. метро, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНеадекват с ножом не выпускал людей из поезда метро в Петербурге: видео

    Неадекват с ножом не выпускал людей из поезда метро в Петербурге: видео

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    Неадекват с ножом не выпускал людей из поезда метро в Петербурге: видео

    Неадекват с ножом не выпускал людей из поезда метро в Петербурге: видео

    Неадекват с ножом не выпускал людей из поезда метро в Петербурге: видео

      В петербургском метро пассажиры оказались заложниками неадекватного мужчины с ножом. По словам очевидцев, он бегал по платформе и угрожал зарезать себя.

      Инцидент произошел на красной ветке метро — на станции «Владимирская». Чтобы дебошир не навредил никому из пассажиров, машинист поезда принял решение закрыть двери вагонов состава.

      Злоумышленника на видео сняли очевидцы. На кадрах видно, как полицейские подбираются к стоящему на платформе мужчине с ножом и подают сигналы машинисту прибывающего поезда. Молодой человек размахивает холодным оружием и угрожает напасть на окружающих и покончить с собой.

      Через 10 минут противостояния стражам порядка удалось скрутить опасного пассажира. Никто не пострадал.

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