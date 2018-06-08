Неадекват с ножом не выпускал людей из поезда метро в Петербурге: видео

В петербургском метро пассажиры оказались заложниками неадекватного мужчины с ножом. По словам очевидцев, он бегал по платформе и угрожал зарезать себя.
Инцидент произошел на красной ветке метро — на станции «Владимирская». Чтобы дебошир не навредил никому из пассажиров, машинист поезда принял решение закрыть двери вагонов состава.
Злоумышленника на видео сняли очевидцы. На кадрах видно, как полицейские подбираются к стоящему на платформе мужчине с ножом и подают сигналы машинисту прибывающего поезда. Молодой человек размахивает холодным оружием и угрожает напасть на окружающих и покончить с собой.
Через 10 минут противостояния стражам порядка удалось скрутить опасного пассажира. Никто не пострадал.
Злоумышленника на видео сняли очевидцы. На кадрах видно, как полицейские подбираются к стоящему на платформе мужчине с ножом и подают сигналы машинисту прибывающего поезда. Молодой человек размахивает холодным оружием и угрожает напасть на окружающих и покончить с собой.
Через 10 минут противостояния стражам порядка удалось скрутить опасного пассажира. Никто не пострадал.
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