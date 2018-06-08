В Минобороны РФ назвали анекдотом заявление о «перехвате» российского судна украинским Ан-26

Российское военное ведомство опровергает данные о «перехвате» украинским транспортным самолетом российского боевого корабля.
Минобороны РФ назвало гротескным утверждение о «перехвате» российского ракетного корабля украинским транспортным самолетом. Впрочем, не исключено, что такое заявление сделано специально, заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков. Его слова передает РИА Новости.
Напомним, о «перехвате» сообщили в пятницу украинские СМИ. По их данным, 2 июня у острова Змеиный, который входит в состав Одесской области, был замечен российский корабль. На его перехват был направлен транспортный самолет Ан-26. По данным источника, после обнаружения российское судно ушло в открытое море.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Гротескная новость одесской газеты об успешном „перехвате“ украинским транспортным самолетом Ан-26 российского боевого корабля в Черном море говорит, прежде всего, о том, что неисчерпаемый юмор одесситов жив, несмотря ни на что. Тем не менее, нельзя исключать, что данный анекдот на самом деле — спланированная „эксклюзивная утечка“ безграмотных пропагандистов южного оперативного командования ВСУ».
Напомним, о «перехвате» сообщили в пятницу украинские СМИ. По их данным, 2 июня у острова Змеиный, который входит в состав Одесской области, был замечен российский корабль. На его перехват был направлен транспортный самолет Ан-26. По данным источника, после обнаружения российское судно ушло в открытое море.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Гротескная новость одесской газеты об успешном „перехвате“ украинским транспортным самолетом Ан-26 российского боевого корабля в Черном море говорит, прежде всего, о том, что неисчерпаемый юмор одесситов жив, несмотря ни на что. Тем не менее, нельзя исключать, что данный анекдот на самом деле — спланированная „эксклюзивная утечка“ безграмотных пропагандистов южного оперативного командования ВСУ».
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