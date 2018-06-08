    В Подмосковье подросток разрубил отчиму голову и спрятал тело в сумке

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    В Подмосковье подросток разрубил отчиму голову и спрятал тело в сумке

    В Подмосковье подросток разрубил отчиму голову и спрятал тело в сумке

    В Подмосковье 15-летний подросток задержан по подозрению в убийстве отчима.

    Тело 45-летнего мужчины с рублеными ранами головы было обнаружено около одного из домов в городском округе Шаховская. Мертвый мужчина лежал в черной матерчатой сумке.

    По подозрению в убийстве был задержан 15-летний пасынок убитого. Он уже дал признательные показания. Юноша рассказал, что убил отчима во время ссоры, сообщили в подмосковном управлении СК.

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