В Подмосковье подросток разрубил отчиму голову и спрятал тело в сумке

В Подмосковье
15-летний подросток задержан по подозрению в убийстве отчима.
Тело 45-летнего мужчины с рублеными ранами головы было обнаружено около одного из домов в городском округе Шаховская. Мертвый мужчина лежал в черной матерчатой сумке.
По подозрению в убийстве был задержан 15-летний пасынок убитого. Он уже дал признательные показания. Юноша рассказал, что убил отчима во время ссоры, сообщили в подмосковном управлении СК.
По подозрению в убийстве был задержан 15-летний пасынок убитого. Он уже дал признательные показания. Юноша рассказал, что убил отчима во время ссоры, сообщили в подмосковном управлении СК.
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