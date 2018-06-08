    Умер актер, сыгравший Лёньку в фильме «Любовь и голуби»

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    • Кадр из фильма «Любовь и голуби», реж. В.Меньшов, СССР, 1984г. / 24smi.org
    Умер актер, сыгравший Лёньку в фильме «Любовь и голуби»

    Умер актер, сыгравший Лёньку в фильме «Любовь и голуби»

    Умер актер, сыгравший Лёньку в фильме «Любовь и голуби»
  • Кадр из фильма «Любовь и голуби», реж. В.Меньшов, СССР, 1984г. / 24smi.org

    • В Москве скончался советский и российский актер, заслуженный артист России Игорь Лях, известный по роли Лёньки в фильме «Любовь и голуби».

    Игорю Ляху было 55 лет. О его смерти сообщила на своей странице в Facebook актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая — однокурсница Ляха. По ее словам, актер ушел из жизни минувшей ночью.

    Игорь Лях родился 16 августа 1962 года в Загорске (сейчас Сергиев Посад). В 1983 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, играл в Малом театре, в театре Российской армии, а также в театре имени Ермоловой. С 2000 года преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище, а с 2009 года был художественным руководителем курса.

    Наибольшую известность Игорю Ляху принесла роль в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» 1984 года — она же стала и его первой ролью в кино. Лях сыграл в этом фильме Лёньку — сына главных героев Василия и Надежды.

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