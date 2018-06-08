Под Псковом чудом спасли залитых гудроном собак

Военные обнаружили четвероногих в ужасном состоянии. Изуверы связали животным лапы и оставили умирать в горячем гудроне.

Псковские зоозащитники спасли трех собак, которых живодеры залили гудроном и связали проволокой. Обездвиженных животных на территории бывшего асфальтового завода обнаружили солдаты-срочники. Одна из дворняг громко выла.



Военные обратились за помощью. По словам волонтеров, собаки были в ужасном состоянии. Вязкая жидкость облепила их от носа до кончика хвоста, к тому же обожгла кожу четвероногих. Чтобы отмыть пострадавших зверей, потребовалось несколько литров растительного масла. В итоге шерсть всё равно пришлось состригать.



К этому моменту волонтеры отыскали хозяйку одной из собак. По ее словам, питомец пропал еще в начале недели. Остальные животные также были в ошейниках. Но их владельцы пока не найдены. Живодерами, покалечившими псов, занимается полиция. По факту жесткого обращения проводится проверка.