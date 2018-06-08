В Шлиссельбурге после обрушения потолка в бассейне задержан экс-директора спорткомплекса

В СК заявили, что конструкции здания давно требовали ремонта, а директор не стала требовать реконструкции.

Бывший директор бассейна в Шлиссельбурге, где на детей во время тренировки обрушился потолок, задержана. Сегодня Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей».



По данным ведомства, к падению кирпичей и пластиковой обшивки привело нерациональное использование и несвоевременная реконструкции здания. Кровля и вентиляционные шахты на крыше бассейна давно требовали ремонта.



При этом во время проверки выяснилось, что ранее потолок уже падал. Однако руководитель спорткомплекса распорядилась лишь о частичном демонтаже конструкций, не проверив остальной периметр.



Вечером 6 июня при падении кирпичей с потолка пострадали двое детей. Накануне из районного стационара их перевели в Петербург. Врачи детской клинической больницы оценили состояние 8-летнего мальчика как тяжелое. Ребенка поместили в отделение реанимации. Его ровесница получила травмы средней степени тяжести.