Падение москвича под поезд метро сняла камера в кабине машиниста

Молодой москвич госпитализирован после падения под поезд в московском метро.
|
1887
ЧП случилось накануне, 7 июня, вечером на станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.
Машинист успел затормозить, но пассажир все же попал под поезд. В результате 28-летний москвич был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и множественными переломами, сообщает агентство «Москва».
Машинист успел затормозить, но пассажир все же попал под поезд. В результате 28-летний москвич был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и множественными переломами, сообщает агентство «Москва».
Комментарии