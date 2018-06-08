    Падение москвича под поезд метро сняла камера в кабине машиниста. метро. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПадение москвича под поезд метро сняла камера в кабине машиниста

    Падение москвича под поезд метро сняла камера в кабине машиниста

    3 комментария
    • Фото: Новости Москвы и Подмосковья
    Падение москвича под поезд метро сняла камера в кабине машиниста

    Падение москвича под поезд метро сняла камера в кабине машиниста

    Падение москвича под поезд метро сняла камера в кабине машиниста
    • Фото: Новости Москвы и Подмосковья

      • Молодой москвич госпитализирован после падения под поезд в московском метро.

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      ЧП случилось накануне, 7 июня, вечером на станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.

      Машинист успел затормозить, но пассажир все же попал под поезд. В результате 28-летний москвич был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и множественными переломами, сообщает агентство «Москва».

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