Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд ушел с занимаемой должности

Роман Вильфанд решил покинуть пост директора Гидрометцентра РФ и стать научным руководителем этой организации.
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, которому 13 июня исполняется 70 лет, решил уйти с занимаемой должности. По информации ТАСС, он продолжит работу в этой организации, но в качестве научного руководителя.
Роман Вильфанд: «Приказ вышел 6 июня. Я перехожу в должность вполне симпатичную — научный руководитель Гидрометцентра России».
Вильфанд напомнил, что 65 лет — предельный возраст для директора НИИ, лишь в особых случаях, по ходатайству ученого совета и коллектива и с одобрения работодателя эта планка может достигать 70 лет, но не более.
«Я думаю, что это правильно и справедливо», — заявил Вильфанд и добавил, что новым директором Гидрометеорологического научно-исследовательского центра РФ назначен Дмитрий Киктев, ранее занимавший пост заместителя директора по науке.
Роман Вильфанд: «Замечательный специалист, у него два образования. Еще в советские времена он окончил ЛГМИ (Ленинградский гидрометеорологический институт), затем, уже обучаясь в аспирантуре Гидрометцентра, он окончил мехмат МГУ, очень силен в информационном обеспечении».
Роман Менделевич Вильфанд родился 13 июня 1948 года в Киеве, в 1966 году вместе с семьей переехал в Москву. В 1971 году он окончил Московский государственный университет (кафедра метеорологии и климатологии на географическом факультете) и остался в аспирантуре своего факультета, потом трудился по специальности в Институте водных проблем, а с 1973 года перешел в Гидрометцентр СССР. В 1999–2001 гг. занимал пост заместителя директора Гидрометцентра РФ, а последующие 17 лет был директором этого учреждения.
Роман Вильфанд: «Приказ вышел 6 июня. Я перехожу в должность вполне симпатичную — научный руководитель Гидрометцентра России».
Вильфанд напомнил, что 65 лет — предельный возраст для директора НИИ, лишь в особых случаях, по ходатайству ученого совета и коллектива и с одобрения работодателя эта планка может достигать 70 лет, но не более.
«Я думаю, что это правильно и справедливо», — заявил Вильфанд и добавил, что новым директором Гидрометеорологического научно-исследовательского центра РФ назначен Дмитрий Киктев, ранее занимавший пост заместителя директора по науке.
Роман Вильфанд: «Замечательный специалист, у него два образования. Еще в советские времена он окончил ЛГМИ (Ленинградский гидрометеорологический институт), затем, уже обучаясь в аспирантуре Гидрометцентра, он окончил мехмат МГУ, очень силен в информационном обеспечении».
Роман Менделевич Вильфанд родился 13 июня 1948 года в Киеве, в 1966 году вместе с семьей переехал в Москву. В 1971 году он окончил Московский государственный университет (кафедра метеорологии и климатологии на географическом факультете) и остался в аспирантуре своего факультета, потом трудился по специальности в Институте водных проблем, а с 1973 года перешел в Гидрометцентр СССР. В 1999–2001 гг. занимал пост заместителя директора Гидрометцентра РФ, а последующие 17 лет был директором этого учреждения.
Комментарии