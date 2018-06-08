Володин: Госдума ждет решения правительства по повышению пенсионного возраста

Вячеслав Володин заявил, что пока говорить об окончательных вариантах повышения пенсионного возраста рано.
По словам спикера Госдумы, сначала необходимо дождаться официального решения правительства.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Мы не обсуждали вариативность, о которой говорят, исходим из того, что правительство должно сформировать свою позицию, и, когда она будет направлена в виде законодательной инициативы, мы, безусловно, будем ее обсуждать уже при поступлении в Госдуму».
Что же касается сообщений СМИ о том, что кабмин уже определился с вариантом повышения пенсионного возраста, то это, по словам Володина, «скорее всего, какие-то варианты экспертов».
В свою очередь депутат Госдумы Андрей Исаев назвал слухами сообщения СМИ, отметив при этом, что Госдума ждут предложений от правительства, передает ТАСС.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в кабмине уже выбрали вариант увеличения пенсионного возраста. Для мужчин предусматривается повышение на пять лет — до 65 лет, а для женщин — на восемь лет (до 63 лет). При этом отмечалось, что концепция будет утверждена на следующей неделе.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Мы не обсуждали вариативность, о которой говорят, исходим из того, что правительство должно сформировать свою позицию, и, когда она будет направлена в виде законодательной инициативы, мы, безусловно, будем ее обсуждать уже при поступлении в Госдуму».
Что же касается сообщений СМИ о том, что кабмин уже определился с вариантом повышения пенсионного возраста, то это, по словам Володина, «скорее всего, какие-то варианты экспертов».
В свою очередь депутат Госдумы Андрей Исаев назвал слухами сообщения СМИ, отметив при этом, что Госдума ждут предложений от правительства, передает ТАСС.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что в кабмине уже выбрали вариант увеличения пенсионного возраста. Для мужчин предусматривается повышение на пять лет — до 65 лет, а для женщин — на восемь лет (до 63 лет). При этом отмечалось, что концепция будет утверждена на следующей неделе.
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