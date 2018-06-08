    Глава МИД Турции раскритиковал «забывшие про Крым» европейские страны

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    Глава МИД Турции раскритиковал «забывшие про Крым» европейские страны

    Глава МИД Турции раскритиковал «забывшие про Крым» европейские страны

    Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна никогда не признает Крым российским.

    По словам министра, Анкара «никогда не признавала и не будет признавать аннексии Крыма», и пообещал, что его страна и дальше будет оказывать помощь Украине.

    Кроме того, Чавушоглу, выступая на встрече, на которой присутствовал и глава МИД Украины Павел Климкин, заявил, что сегодня некоторые европейские страны начинают «забывать про Крым», передает РИА Новости.

    Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции: «Некоторые страны Европы начали забывать про Крым. Мы им напоминаем: если вы забудете сегодня про Крым, и если завтра с Украиной что-нибудь случится, то вы будете нести за это ответственность».

    Отметим, что ранее европейские политики не раз говорили о готовности пересмотреть санкционный режим и обсуждать крымский вопрос. Так, недавно такое заявление сделал вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини. В Анкаре же не первый раз заявляют о непризнании воссоединения Крыма с Россией.

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