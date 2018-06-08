Глава МИД Турции раскритиковал «забывшие про Крым» европейские страны

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна никогда не признает Крым российским.
По словам министра, Анкара «никогда не признавала и не будет признавать аннексии Крыма», и пообещал, что его страна и дальше будет оказывать помощь Украине.
Кроме того, Чавушоглу, выступая на встрече, на которой присутствовал и глава МИД Украины Павел Климкин, заявил, что сегодня некоторые европейские страны начинают «забывать про Крым», передает РИА Новости.
Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции: «Некоторые страны Европы начали забывать про Крым. Мы им напоминаем: если вы забудете сегодня про Крым, и если завтра с Украиной что-нибудь случится, то вы будете нести за это ответственность».
Отметим, что ранее европейские политики не раз говорили о готовности пересмотреть санкционный режим и обсуждать крымский вопрос. Так, недавно такое заявление сделал вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини. В Анкаре же не первый раз заявляют о непризнании воссоединения Крыма с Россией.
Кроме того, Чавушоглу, выступая на встрече, на которой присутствовал и глава МИД Украины Павел Климкин, заявил, что сегодня некоторые европейские страны начинают «забывать про Крым», передает РИА Новости.
Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции: «Некоторые страны Европы начали забывать про Крым. Мы им напоминаем: если вы забудете сегодня про Крым, и если завтра с Украиной что-нибудь случится, то вы будете нести за это ответственность».
Отметим, что ранее европейские политики не раз говорили о готовности пересмотреть санкционный режим и обсуждать крымский вопрос. Так, недавно такое заявление сделал вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини. В Анкаре же не первый раз заявляют о непризнании воссоединения Крыма с Россией.
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