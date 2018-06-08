    Российское ТВ готовится полностью перейти на цифровое вещание. телевидение, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийское ТВ готовится полностью перейти на цифровое вещание

    Российское ТВ готовится полностью перейти на цифровое вещание

    комментировать

    Российское ТВ готовится полностью перейти на цифровое вещание

    Российское ТВ готовится полностью перейти на цифровое вещание

      Аналоговое ТВ давно устарело, в России готовятся перейти на цифровой формат телевидения. Смена формата вещания была задумана еще в 2015 году, но потом программу решили продлить.

      Пенсионерка из Воронежа Марина Боброва живет совсем рядом с телебашней, но телевизор все равно барахлит, а недавно на экране появилась еще и загадочная буква «А» рядом с логотипами каналов. Это значит, что к цифровому вещанию здесь пока не готовы, так как телевизор старый, принимает только аналоговый сигнал.

      Чтобы все заработало, нужно купить цифровую приставку. Ее сначала надо подключить к телевизору с помощью кабеля, а затем с помощью несложных манипуляций настроить устройство. Стоит такая приставка от 600 рублей. Но если телевизор куплен позже 2012 года, она совсем не нужна, так как техника декодирует «цифру» и так.

      Владимир Пинчук, первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети: «До конца года 98% нашей страны будет обладать возможностью принимать 20 телеканалов и 3 радио, поэтому аналоговое вещание должно прекратиться».

      Чтобы наглядно разобраться, как работает цифровое телевидение, нужно попасть в федеральный центр мультиплексирования. Как передает корреспондент Алина Репина, цифровое телевидение позволяет не только доставлять каналы оптом — по 10 на одной частоте, но и передавать видео в лучшем качестве. О помехах можно будет забыть. Больше не будет никакой ряби и уютного белого шума, не придется стучать по телевизору кулаком, чтобы работал лучше.

      Программа по переводу страны на цифровое вещание подходит к концу, следовательно, аналоговое вещание скоро отключат. Если на экране появилась буква «А», это говорит либо о том, что новый формат до вас еще не дошел, либо о том, что пора покупать приставку или новый телевизор.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru