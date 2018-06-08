Российское ТВ готовится полностью перейти на цифровое вещание

Аналоговое ТВ давно устарело, в России готовятся перейти на цифровой формат телевидения. Смена формата вещания была задумана еще в 2015 году, но потом программу решили продлить.

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Пенсионерка из Воронежа Марина Боброва живет совсем рядом с телебашней, но телевизор все равно барахлит, а недавно на экране появилась еще и загадочная буква «А» рядом с логотипами каналов. Это значит, что к цифровому вещанию здесь пока не готовы, так как телевизор старый, принимает только аналоговый сигнал.



Чтобы все заработало, нужно купить цифровую приставку. Ее сначала надо подключить к телевизору с помощью кабеля, а затем с помощью несложных манипуляций настроить устройство. Стоит такая приставка от 600 рублей. Но если телевизор куплен позже 2012 года, она совсем не нужна, так как техника декодирует «цифру» и так.



Владимир Пинчук, первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети: «До конца года 98% нашей страны будет обладать возможностью принимать 20 телеканалов и 3 радио, поэтому аналоговое вещание должно прекратиться».



Чтобы наглядно разобраться, как работает цифровое телевидение, нужно попасть в федеральный центр мультиплексирования. Как передает корреспондент Алина Репина, цифровое телевидение позволяет не только доставлять каналы оптом — по 10 на одной частоте, но и передавать видео в лучшем качестве. О помехах можно будет забыть. Больше не будет никакой ряби и уютного белого шума, не придется стучать по телевизору кулаком, чтобы работал лучше.



Программа по переводу страны на цифровое вещание подходит к концу, следовательно, аналоговое вещание скоро отключат. Если на экране появилась буква «А», это говорит либо о том, что новый формат до вас еще не дошел, либо о том, что пора покупать приставку или новый телевизор.