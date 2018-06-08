В Сирии после 7-летнего перерыва возобновилось движение по автодороге Хомс — Хама.

Во время войны местные жители пользовались окружными трассами. Первую колонну грузовиков, машин и мотоциклов приветствовали тысячи жителей.



Абу Нидаль, житель селения Дар эль-Кабири: «Семь лет я был вынужден ездить в соседнюю Саламию в объезд, тратя на дорогу в один конец почти 5 часов. А теперь я, как и до войны, буду долетать туда всего за пару часов. Надеюсь, что вскоре при помощи нашего государства у нас появится и вода, и электричество, откроются школы и больницы, приедут врачи. Слава богу, что наступил мир, безопасность и тишина».



Али Хаммуд, министра транспорта Сирии: «Открытие шоссе — прежде всего заслуга тех, кто воевал за освобождение этих районов, кто погиб в боях. Также отдельное спасибо России, которая способствовала примирению. Как только отсюда ушли боевики, мы, понимая, как важна эта дорога сразу для нескольких провинций, сразу же приступили к ее восстановлению. Это была непростая работа. Здесь было много мин, отсутствовало освещение, во многих местах повреждено покрытие. Дорожные службы трудились практически круглосуточно».



В начале мая вдоль трассы прошла операция по деэскалации. Сторонники вооруженной оппозиции сдали оружие и признали официальную власть.



Дорога, которая через Хаму ведет в Алеппо, — это не только свободное перемещение по стране, но и возможность бесперебойно получать продукты. Ожидается, что еда будет неуклонно дешеветь. Люди смогут восстановить бизнес, который вели до войны, откроют придорожные кафе, магазины и лавки.