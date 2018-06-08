СМИ узнали о «перехвате» украинской авиацией корабля ВМС РФ у Змеиного острова

В прессе появилась информация о том, что самолет
Ан-26 украинских ВМС в Черном море «перехватил» малый ракетный корабль ВМФ России.
Как пишет одесское СМИ со ссылкой на источник, 2 июня у острова Змеиный, который входит в состав Одесской области, был замечен российский корабль. На его перехват был направлен транспортный самолет Ан-26. По данным источника, после обнаружения российское судно ушло в открытое море. Сообщается, что российские военные эту информацию пока не комментировали.
Как передает РИА Новости, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что российские газодобывающие платформы в Черном море, принадлежащие государственной компании «Черноморнефтегаз», взяла под охрану 41-я гвардейская бригада ракетных кораблей.
До вхождения Крыма в состав России «Нафтогазу» принадлежал «Черноморнефтегаз», снабжающий жителей полуострова голубым топливом. Однако после референдума о присоединении Крыма к России расположенное в Крыму объекты «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза» (владеет газотранспортной сетью) по решению местного парламента были национализированы и внесены в уставный капитал новой компании — крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз».
Сейчас «Черноморнефтегаз» занимается разработкой месторождений углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова. Кроме того, эта организация обеспечивает поставки голубого топлива по системе магистральных газопроводов и его хранение на полуострове.
Как передает РИА Новости, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что российские газодобывающие платформы в Черном море, принадлежащие государственной компании «Черноморнефтегаз», взяла под охрану 41-я гвардейская бригада ракетных кораблей.
До вхождения Крыма в состав России «Нафтогазу» принадлежал «Черноморнефтегаз», снабжающий жителей полуострова голубым топливом. Однако после референдума о присоединении Крыма к России расположенное в Крыму объекты «Черноморнефтегаза» и «Укртрансгаза» (владеет газотранспортной сетью) по решению местного парламента были национализированы и внесены в уставный капитал новой компании — крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз».
Сейчас «Черноморнефтегаз» занимается разработкой месторождений углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова. Кроме того, эта организация обеспечивает поставки голубого топлива по системе магистральных газопроводов и его хранение на полуострове.
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