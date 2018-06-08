«Почему говядина»: как Путина пытались поставить в тупик во время прямой линии

Владимир Путин в 16-й раз ответил на вопросы россиян. На этот раз на прямой линии почти не было забавных вопросов, которые потом еще долго обсуждают в трамвае или на лавочке перед подъездом. Но некоторые все-таки попытались поставить президент в тупик.

Один из авторов задал президенту довольно неожиданный вопрос: «Что вы делаете, когда не знаете, что делать?» Но Путин не растерялся.



Владимир Путин: «Вы знаете, есть такое правило у автомобилистов: не уверен — не обгоняй. Цена ошибки очень велика для людей, которые занимаются моим видом деятельности».



А вот на следующий вопрос — почему мясо коровы называют говядиной? — президент так легко ответить не смог. Его глава государства переадресовал вице-премьеру по сельскому хозяйству Алексею Гордееву. Чиновник признался, что «к своему стыду», с такими тонкостями языка не знаком.



Владимир Путин: «Вот видите, а люди хотят чтоб я ответил. Даже вы, человек, который все время сельским хозяйством занимается, не можете этого сделать».



Конечно, после этого люди отправились искать ответ в Интернете. И выяснилось, что слово произошло от древнерусского «говядо», что означает «крупный рогатый скот».



А вот с серьезными вопросами у президента сложностей не возникло. Некоторые проблемы удалось решить уже во время прямой линии.



Подробности — в видеоматериале.

