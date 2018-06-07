    Макрон пообещал не допустить мировой гегемонии США

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    Макрон пообещал не допустить мировой гегемонии США

    Макрон пообещал не допустить мировой гегемонии США

    Шесть стран группы G7 выступят как единая сила на предстоящем саммите в Канаде, чтобы не допустить мировой гегемонии Соединённых Штатов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

    Эммануэль Макрон, президент Франции: «Шесть стран Группы семи без Соединённых Штатов совместно представляют собой больший рынок, чем американский. Мировой гегемонии не будет, если мы знаем, как организоваться. И мы не хотим, чтобы она была».

    Макрон также отметил, что американский лидер уже оказался в изоляции в G7 из-за серьезных разногласий с партнерами по целому ряду вопросов, передает агентство Reuters.

    Эммануэль Макрон: «Возможно, американскому президенту все равно, что он сегодня находится в изоляции, но мы не возражаем против того, чтобы выступать вшестером, если это нужно. Потому что эта шестерка воплощает ценности, представляет собой экономический рынок и больше, чем кто бы то ни было представляет собой реальную силу на международном уровне сегодня».

    При этом он подчеркнул, что лидеры «шестерки» не хотят конфронтации с США. Макрон заверил, что их цель — продуктивный диалог.

    Ранее Франция вслед за Германией дала понять, что может отказаться от подписания коммюнике саммита G7, если им не удастся достичь прогресса по ряду вопросов, в частности, тарифов США на импорт стальной и алюминиевой продукции из стран Евросоюза, ядерной сделки с Ираном, Парижского оглашения по климату.

    Саммит G7 пройдет 8–9 июня в канадской провинции Квебек.

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