В НАТО утвердили создание сил второго эшелона

Министры обороны стран — членов НАТО утвердили инициативу «4 по 30», которая предусматривает создание сил постоянной готовности второго эшелона.
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Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.
Йенс Столтенберг: «Министры согласовали инициативу повышения боеготовности НАТО, так называемый план 4 по 30».
Согласно этому плану, к 2020 году должны быть сформированы 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 авиаэскадрилий, готовых к развертыванию в 30 дней или менее. Эти боевые соединения будут выделены для замещения или поддержки передовых сил быстрого реагирования НАТО.
По словам Столтенберга, речь идет «не о создании новых военных соединений, а об обеспечении более высокой готовности имеющихся сил».
Предполагается, что большая часть сил второго эшелона будет дислоцироваться на территории своих государств и находиться под национальным командованием. Но предполагается, что будут разработаны штабные планы по их оперативной передаче под командование НАТО и переброске в зону возможных боевых действий.
В настоящее время в силы быстрого реагирования НАТО входит до 30 тысяч человек, которые меняются на ротационной основе. Также альянс располагает силами сверхбыстрого реагирования — пять тысяч военных. Эти группы способны быстро разворачиваться в зоне боевых действий, но не подготовлены к затяжным столкновениям.
Йенс Столтенберг: «Министры согласовали инициативу повышения боеготовности НАТО, так называемый план 4 по 30».
Согласно этому плану, к 2020 году должны быть сформированы 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 авиаэскадрилий, готовых к развертыванию в 30 дней или менее. Эти боевые соединения будут выделены для замещения или поддержки передовых сил быстрого реагирования НАТО.
По словам Столтенберга, речь идет «не о создании новых военных соединений, а об обеспечении более высокой готовности имеющихся сил».
Предполагается, что большая часть сил второго эшелона будет дислоцироваться на территории своих государств и находиться под национальным командованием. Но предполагается, что будут разработаны штабные планы по их оперативной передаче под командование НАТО и переброске в зону возможных боевых действий.
В настоящее время в силы быстрого реагирования НАТО входит до 30 тысяч человек, которые меняются на ротационной основе. Также альянс располагает силами сверхбыстрого реагирования — пять тысяч военных. Эти группы способны быстро разворачиваться в зоне боевых действий, но не подготовлены к затяжным столкновениям.
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