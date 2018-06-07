    В НАТО утвердили создание сил второго эшелона

    комментировать

    В НАТО утвердили создание сил второго эшелона

    В НАТО утвердили создание сил второго эшелона

    Министры обороны стран — членов НАТО утвердили инициативу «4 по 30», которая предусматривает создание сил постоянной готовности второго эшелона.

    Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

    Йенс Столтенберг: «Министры согласовали инициативу повышения боеготовности НАТО, так называемый план 4 по 30».

    Согласно этому плану, к 2020 году должны быть сформированы 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 авиаэскадрилий, готовых к развертыванию в 30 дней или менее. Эти боевые соединения будут выделены для замещения или поддержки передовых сил быстрого реагирования НАТО.

    По словам Столтенберга, речь идет «не о создании новых военных соединений, а об обеспечении более высокой готовности имеющихся сил».

    Предполагается, что большая часть сил второго эшелона будет дислоцироваться на территории своих государств и находиться под национальным командованием. Но предполагается, что будут разработаны штабные планы по их оперативной передаче под командование НАТО и переброске в зону возможных боевых действий.

    В настоящее время в силы быстрого реагирования НАТО входит до 30 тысяч человек, которые меняются на ротационной основе. Также альянс располагает силами сверхбыстрого реагирования — пять тысяч военных. Эти группы способны быстро разворачиваться в зоне боевых действий, но не подготовлены к затяжным столкновениям.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru