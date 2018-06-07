Изучал фотожабы и общался с блогерами: Путин на прямой линии ответил на 79 вопросов

7 июня прошла традиционная прямая линия с Путиным. Собрали для вас лучшие цитаты. Опубликовано НТВ 7 июня 2018 г.

Прямая линия с Владимиром Путиным НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Первый крайне эмоциональный вопрос, поступивший от граждан, был о высоких ценах на бензин и дизтопливо. Вопрос из Санкт-Петербурга от дальнобойщика Алексея Караваева прозвучал как глас народа.У зампреда правительства Дмитрия Козака, который курирует вопросы цен на бензин, во время включения возникли технические проблемы. И пока искали вице-премьера, президенту показали, как в Интернете с горечью шутят о ценах на заправках, в том числе мемами и фотожабами на основе кадров поездки президента на желтой Lada Kalina.Сразу несколько вопросов президенту задали пользователи Интернета. Одних волновало, что власти введут новые запреты в социальных сетях и мессенджерах, другие просили формализовать работу блогеров.А бьюти-блогеру из Челябинска Наталье Красновой президент сделал комплимент.Ключевые моменты прямой линии — в материале