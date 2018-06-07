    Изучал фотожабы и общался с блогерами: Путин на прямой линии ответил на 79 вопросов. Интернет, Путин, президент РФ, прямая линия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИзучал фотожабы и общался с блогерами: Путин на прямой линии ответил на 79 вопросов

    Изучал фотожабы и общался с блогерами: Путин на прямой линии ответил на 79 вопросов

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    Изучал фотожабы и общался с блогерами: Путин на прямой линии ответил на 79 вопросов

    Изучал фотожабы и общался с блогерами: Путин на прямой линии ответил на 79 вопросов

    Изучал фотожабы и общался с блогерами: Путин на прямой линии ответил на 79 вопросов

      Прямая линия с Владимиром Путиным длилась 4 часа 20 минут. За это время президент успел ответить на 79 вопросов. К разговору были привлечены также восемь министров и семь губернаторов. Они впервые участвовали в прямой линии в режиме видеосвязи. Некоторые с ответами затруднялись, другие обещали немедленно отреагировать на жалобы.

      Первый крайне эмоциональный вопрос, поступивший от граждан, был о высоких ценах на бензин и дизтопливо. Вопрос из Санкт-Петербурга от дальнобойщика Алексея Караваева прозвучал как глас народа.



      У зампреда правительства Дмитрия Козака, который курирует вопросы цен на бензин, во время включения возникли технические проблемы. И пока искали вице-премьера, президенту показали, как в Интернете с горечью шутят о ценах на заправках, в том числе мемами и фотожабами на основе кадров поездки президента на желтой Lada Kalina.



      Сразу несколько вопросов президенту задали пользователи Интернета. Одних волновало, что власти введут новые запреты в социальных сетях и мессенджерах, другие просили формализовать работу блогеров.



      А бьюти-блогеру из Челябинска Наталье Красновой президент сделал комплимент.



      Ключевые моменты прямой линии — в материале корреспондента НТВ Сергея Холошевского.

      7 июня прошла традиционная прямая линия с Путиным. Собрали для вас лучшие цитаты.

      Опубликовано НТВ 7 июня 2018 г.
      Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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