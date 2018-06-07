    Умер разработчик самолета Ан-124

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    Умер разработчик самолета Ан-124

    Умер разработчик самолета <nobr>Ан-124</nobr>

    На 84 году жизни скончался советский авиаконструктор, разработчик самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия» Виктор Толмачёв.

    Как сообщил на своей странице в Facebook директор Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина Алексей Рогозин, Толмачёв скончался после тяжелой болезни.

    Сегодня после тяжёлой болезни скончался один из создателей Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия» главный конструктор Виктор Ильич Толмачев. Царство Небесное

    Опубликовано Алексеем Рогозиным 7 июня 2018 г.


    Виктор Толмачёв родился в Курске в 1934 году. Обучался в Харьковском авиационном институте, окончил его с отличием в 1959 году. С 1964 года работал в КБ «Антонов», прошел путь от инженера до главного конструктора самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия». С 1991 года работал в авиакомпании «Волга-Днепр» на должности технического директора.

    Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 «Руслан» был разработан в первой половине 1980-х годов. Он является самым грузоподъемным в мире серийным грузовым самолетом.

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