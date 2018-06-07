Умер разработчик самолета Ан-124

Сегодня после тяжёлой болезни скончался один из создателей Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия» главный конструктор Виктор Ильич Толмачев. Царство Небесное Опубликовано Алексеем Рогозиным 7 июня 2018 г.

Как сообщил на своей странице в Facebook директор Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина Алексей Рогозин, Толмачёв скончался после тяжелой болезни.Виктор Толмачёв родился в Курске в 1934 году. Обучался в Харьковском авиационном институте, окончил его с отличием в 1959 году. С 1964 года работал в КБ «Антонов», прошел путь от инженера до главного конструктора самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия». С 1991 года работал в авиакомпании «Волга-Днепр» на должности технического директора.Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 «Руслан» был разработан в первой половине 1980-х годов. Он является самым грузоподъемным в мире серийным грузовым самолетом.