    Полковник МВД Дагестана арестован по подозрению в даче взятки в $2 млн

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    Полковник МВД Дагестана арестован по подозрению в даче взятки в $2 млн

    Полковник МВД Дагестана арестован по подозрению в даче взятки в $2 млн

    Пресненский районный суд Москвы принял решение об аресте Магомеда Хизриева, начальника оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана.

    Хизриева подозревают в даче взятки на сумму в два миллиона долларов. По решению суда, он останется под стражей ближайшие два месяца — до 5 августа. После оглашения решения об аресте подозреваемый заявил, что его «красиво подставили».




    Полковника МВД Дагестана Магомеда Хизриева и пятерых его предполагаемых сообщников задержали в Москве 5 июня. По версии следствия, Хизриев весной успел передать соучастникам часть оговоренной взятки в размере двух миллионов долларов. Всего он планировал передать шесть миллионов — эти деньги должны были содействовать его назначению на вышестоящую должность в МВД.


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