Полковник МВД Дагестана арестован по подозрению в даче взятки в $2 млн

Удовлетворено ходатайство следствия об аресте начальника ОРЧ собственной безопасности МВД Дагестана Магомеда Хизриева, обвиняемого в передаче $2 млн из общей суммы взятки $6 млн за содействие в назначении на вышестоящую должность.



Суд рассмотрит и вопрос об аресте его сообщников pic.twitter.com/uRF3znBtvb — Следственный комитет (@sledcom_rf) 7 июня 2018 г.

Полковник полиции из Дагестана Магомед Хизриев хотел купить должность главы МВД республики за $2 млн. Но тут пришел спецназ ФСБ и всё испортил pic.twitter.com/2CIjOanbV4 — НТВ (@ntvru) June 5, 2018

Хизриева подозревают в даче взятки на сумму в два миллиона долларов. По решению суда, он останется под стражей ближайшие два месяца — до 5 августа. После оглашения решения об аресте подозреваемый заявил, что его «красиво подставили».Полковника МВД Дагестана Магомеда Хизриева и пятерых его предполагаемых сообщников задержали в Москве 5 июня. По версии следствия, Хизриев весной успел передать соучастникам часть оговоренной взятки в размере двух миллионов долларов. Всего он планировал передать шесть миллионов — эти деньги должны были содействовать его назначению на вышестоящую должность в МВД.