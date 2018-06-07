В Пензенской области разработали мобильное приложение для быстрого вызова скорой

В Пензенской области разработали новое мобильное приложение, которое призвано ускорить выезд медиков на вызов более чем вдвое. Программа, которую можно скачать на телефон, позволяет экономить не только драгоценное время, но и нервы. Ведь теперь пациенты могут следить за передвижением кареты скорой в режиме онлайн. А работу приехавших медиков можно оценить как в такси.

За тем, как мчится скорая на вызов, теперь можно посмотреть онлайн. Увидев и время прибытия, и то, где неотложка сейчас. Приложение, по сути, симбиоз. Пензенские программисты скрестили две программы, получив третью.



Сергей Лахвич, разработчик приложения: «Вдохновились приложением для вызова такси, для вызова врача на дом и решили все это скрестить».



Все это по замыслу разработчиков позволит избежать самого частого вопроса — «где вы там?». А значит, спокойнее будет не только родственникам и пациенту, но и диспетчеру, и бригаде.



Владимир Атяков, главный врач Пензенской станции скорой помощи: «Данное приложение позволит исключить перегруз телефонных линий и работу диспетчера. Пациенты уже будут видеть движение этой бригады. То есть они успокоятся и не будут загружать наши линии».



Скачав приложение, надо вбить фамилию, имя, отчество, год рождения, при желании номер полиса и паспорта. Вписать можно не только свои данные, но и родственников, и соседей. Впоследствии при вызове скорой останется отметить, для кого. Хронические заболевания и противопоказания отобразятся автоматически. Но главный плюс — мобильная геолокация. Ведь на расспросы, куда ехать, убиваются драгоценные минуты. Особенно если ехать надо в сельскую местность.



Вызвать скорую по мобильному можно и неизвестному пациенту. Например, если кому-то стало плохо на улице. Пользователи новинку уже оценили. За первые несколько суток приложение «03» скачали сотни жителей Пензы.



Подробности — в видеоматериале.