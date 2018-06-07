Задавившему людей в Стокгольме террористу вынесен приговор

Стокгольмский суд сегодня вынес приговор террористу, протаранившему толпу людей в центре шведской столицы в апреле 2017 года. Рахмат Акилов получил пожизненный срок.
Жертвами атаки стали пять человек, 14 получили травмы. Пострадавшие и родственники погибших получат компенсации.
В апреле 2017 года 40-летний выходец из Узбекистана на угнанном грузовике проехал больше 500 метров по пешеходной улице в центре Стокгольма. С собой у него была самодельная бомба — он планировал взорвать себя, но устройство не сработало.
На допросе мужчина признался, что организовал теракт, чтобы помочь запрещенному в России «Исламскому государству», однако группировка ответственность за случившееся на себя не взяла.
В апреле 2017 года 40-летний выходец из Узбекистана на угнанном грузовике проехал больше 500 метров по пешеходной улице в центре Стокгольма. С собой у него была самодельная бомба — он планировал взорвать себя, но устройство не сработало.
На допросе мужчина признался, что организовал теракт, чтобы помочь запрещенному в России «Исламскому государству», однако группировка ответственность за случившееся на себя не взяла.
Комментарии