    Задавившему людей в Стокгольме террористу вынесен приговор. Исламское государство, Швеция, приговоры, суды, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗадавившему людей в Стокгольме террористу вынесен приговор

    Задавившему людей в Стокгольме террористу вынесен приговор

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    Задавившему людей в Стокгольме террористу вынесен приговор

    Задавившему людей в Стокгольме террористу вынесен приговор

      Стокгольмский суд сегодня вынес приговор террористу, протаранившему толпу людей в центре шведской столицы в апреле 2017 года. Рахмат Акилов получил пожизненный срок.

      Жертвами атаки стали пять человек, 14 получили травмы. Пострадавшие и родственники погибших получат компенсации.

      В апреле 2017 года 40-летний выходец из Узбекистана на угнанном грузовике проехал больше 500 метров по пешеходной улице в центре Стокгольма. С собой у него была самодельная бомба — он планировал взорвать себя, но устройство не сработало.

      На допросе мужчина признался, что организовал теракт, чтобы помочь запрещенному в России «Исламскому государству», однако группировка ответственность за случившееся на себя не взяла.

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