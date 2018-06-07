    Сестру королевы Нидерландов нашли мертвой в Буэнос-Айресе

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    Сестру королевы Нидерландов нашли мертвой в Буэнос-Айресе

    Сестру королевы Нидерландов нашли мертвой в <nobr>Буэнос-Айресе</nobr>

    Младшая сестра королевы Нидерландов Максимы Инес Соррегьета была найдена мертвой в своей квартире в Буэнос-Айресе.

    О смерти женщины сообщил местной газете Nacion официальный представитель голландского правительства.

    Представитель правительства: «Подтверждаю, что Инес Соррегьета, сестра королевы Нидерландов Максимы, скончалась в среду ночью. Предположительно, речь идет о самоубийстве».

    По данным издания, тело 32-летней женщины было найдено в ее квартире, расположенной в районе Альмагро в Буэнос-Айресе. На место прибыли сотрудники полиции для проведения экспертизы.

    Как сообщают СМИ, Соррегьета лечилась от проблем с питанием и депрессии. Информационный портал Dutch News со ссылкой на пресс-службу правительства страны сообщил, что королева Нидерландов Максима шокирована известием о кончине своей сестры и в связи с этим отменила ряд публичных мероприятий. Она также не будет сопровождать своего супруга короля Виллема-Александра в ходе визитов в Литву, Эстонию и Латвию, запланированных на следующую неделю.

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