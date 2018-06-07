Сестру королевы Нидерландов нашли мертвой в Буэнос-Айресе

Младшая сестра королевы Нидерландов Максимы Инес Соррегьета была найдена мертвой в своей квартире в Буэнос-Айресе .

О смерти женщины сообщил местной газете Nacion официальный представитель голландского правительства.



Представитель правительства: «Подтверждаю, что Инес Соррегьета, сестра королевы Нидерландов Максимы, скончалась в среду ночью. Предположительно, речь идет о самоубийстве».



По данным издания, тело 32-летней женщины было найдено в ее квартире, расположенной в районе Альмагро в Буэнос-Айресе. На место прибыли сотрудники полиции для проведения экспертизы.



Как сообщают СМИ, Соррегьета лечилась от проблем с питанием и депрессии. Информационный портал Dutch News со ссылкой на пресс-службу правительства страны сообщил, что королева Нидерландов Максима шокирована известием о кончине своей сестры и в связи с этим отменила ряд публичных мероприятий. Она также не будет сопровождать своего супруга короля Виллема-Александра в ходе визитов в Литву, Эстонию и Латвию, запланированных на следующую неделю.

