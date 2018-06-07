    Прямая линия. Текстовая трансляция
    Прямая линия. Видеотрансляция

    Легковушка протаранила ворота посольства США в Сеуле

    комментировать
    • Фото: @joshjonsmith /twitter.com
    Легковушка протаранила ворота посольства США в Сеуле

    Легковушка протаранила ворота посольства США в Сеуле

    Легковушка протаранила ворота посольства США в Сеуле
  • Фото: @joshjonsmith /twitter.com

    • Легковой автомобиль протаранил в четверг ворота посольства США в столице Республики Корея.

    Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, управлявший машиной мужчина требовал предоставить ему в США политическое убежище, а инцидент не является террористическим актом. Очевидцы сообщили, что мужчина после аварии выпал из нее и, говоря с характерным северокорейским акцентом, попросил помощи.

    В результате ЧП мог пострадать один человек, сообщают СМИ. На месте происшествия собралась толпа прохожих, которые окружила серьезно поврежденный автомобиль. У машины разбита передняя часть.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru