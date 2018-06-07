Легковушка протаранила ворота посольства США в Сеуле

Легковой автомобиль протаранил в четверг ворота посольства США в столице Республики Корея.
Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, управлявший машиной мужчина требовал предоставить ему в США политическое убежище, а инцидент не является террористическим актом. Очевидцы сообщили, что мужчина после аварии выпал из нее и, говоря с характерным северокорейским акцентом, попросил помощи.
В результате ЧП мог пострадать один человек, сообщают СМИ. На месте происшествия собралась толпа прохожих, которые окружила серьезно поврежденный автомобиль. У машины разбита передняя часть.
В результате ЧП мог пострадать один человек, сообщают СМИ. На месте происшествия собралась толпа прохожих, которые окружила серьезно поврежденный автомобиль. У машины разбита передняя часть.
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