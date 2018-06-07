Путин: долевое строительство будет запрещено с июля 2019 года

Прямая линия с Владимиром Путиным НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

, президент РФ: «Если резко отказаться от использования средств граждан — получим еще больше претензий. Это резко снизит объемы строительства. Поэтому у нас принято решение с 1 июля 2019 года прекратить заключать новые договоры долевого строительства и привлекать средства исключительно через систему финансовых учреждений, через банки, для этих целей».Также Путин объяснил проблемы обманутых дольщиков несовершенным регулированием в этой сфере.: «Проблема гораздо более широкая, чем те конкретные случаи, о которых вы упомянули (проблема обманутых дольщиков Липецка и Владивостока). Это связано с недостаточно внятным регулированием, которое имело место до сегодняшнего дня».