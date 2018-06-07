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    Путин: долевое строительство будет запрещено с июля 2019 года. Путин, президент РФ, прямая линия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин: долевое строительство будет запрещено с июля 2019 года

    Путин: долевое строительство будет запрещено с июля 2019 года

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    Текстовая трансляция
    Путин: долевое строительство будет запрещено с июля 2019 года

    Путин: долевое строительство будет запрещено с июля 2019 года

    Путин: долевое строительство будет запрещено с июля 2019 года

      С 1 июля 2019 года в России будет запрещено заключать с гражданами договоры долевого строительства, а средства на жилищное строительство будут привлекаться исключительно через банки. Об этом на прямой линии сообщил Владимир Путин.

      Владимир Путин, президент РФ: «Если резко отказаться от использования средств граждан — получим еще больше претензий. Это резко снизит объемы строительства. Поэтому у нас принято решение с 1 июля 2019 года прекратить заключать новые договоры долевого строительства и привлекать средства исключительно через систему финансовых учреждений, через банки, для этих целей».

      Также Путин объяснил проблемы обманутых дольщиков несовершенным регулированием в этой сфере.

      Владимир Путин: «Проблема гораздо более широкая, чем те конкретные случаи, о которых вы упомянули (проблема обманутых дольщиков Липецка и Владивостока). Это связано с недостаточно внятным регулированием, которое имело место до сегодняшнего дня».

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