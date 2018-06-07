Путин: долевое строительство будет запрещено с июля 2019 года

С 1 июля 2019 года в России будет запрещено заключать с гражданами договоры долевого строительства, а средства на жилищное строительство будут привлекаться исключительно через банки. Об этом на прямой линии сообщил Владимир Путин.
Владимир Путин, президент РФ: «Если резко отказаться от использования средств граждан — получим еще больше претензий. Это резко снизит объемы строительства. Поэтому у нас принято решение с 1 июля 2019 года прекратить заключать новые договоры долевого строительства и привлекать средства исключительно через систему финансовых учреждений, через банки, для этих целей».
Также Путин объяснил проблемы обманутых дольщиков несовершенным регулированием в этой сфере.
Владимир Путин: «Проблема гораздо более широкая, чем те конкретные случаи, о которых вы упомянули (проблема обманутых дольщиков Липецка и Владивостока). Это связано с недостаточно внятным регулированием, которое имело место до сегодняшнего дня».
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Также Путин объяснил проблемы обманутых дольщиков несовершенным регулированием в этой сфере.
Владимир Путин: «Проблема гораздо более широкая, чем те конкретные случаи, о которых вы упомянули (проблема обманутых дольщиков Липецка и Владивостока). Это связано с недостаточно внятным регулированием, которое имело место до сегодняшнего дня».
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Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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