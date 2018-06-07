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    Путин: украинское руководство не может решить проблему ЛНР и ДНР. президент РФ, прямая линия, Путин, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин: украинское руководство не может решить проблему ЛНР и ДНР

    Путин: украинское руководство не может решить проблему ЛНР и ДНР

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    Текстовая трансляция
    Путин: украинское руководство не может решить проблему ЛНР и ДНР

    Путин: украинское руководство не может решить проблему ЛНР и ДНР

    Путин: украинское руководство не может решить проблему ЛНР и ДНР

      Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал текущую ситуацию на Украине.

      Известный писатель Захар Прилепин сообщил президенту о возможном наступлении киевских войск на Донбасс во время чемпионата мира по футболу.

      Владимир Путин, президент РФ: «Я надеюсь, что до провокаций дело не дойдет. Если это произойдет, это может иметь последствия для украинской государственности в целом. Я надеюсь, что ничего такого не произойдет. Да и нельзя запугать людей, которые живут в Донбассе, в ЛНР, ДНР. Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и дальше будем это делать».

      Путин также сообщил, что Украина не может решить проблему ЛНР и ДНР, в том числе потому, что «ей не нужны избиратели с этих территорий».




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