Путин: украинское руководство не может решить проблему ЛНР и ДНР

Путин о действиях Украины в ЛНР и ДНР: «Как можно решить эту проблему, считая эти территории своими и организовывая там полную блокаду и постоянно подвергая их обстрелу?» #ПрямаяЛиния pic.twitter.com/YqVBUNQZPv — НТВ (@ntvru) 7 июня 2018 г.

Прямая линия с Владимиром Путиным НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Известный писатель Захар Прилепин сообщил президенту о возможном наступлении киевских войск на Донбасс во время чемпионата мира по футболу., президент РФ: «Я надеюсь, что до провокаций дело не дойдет. Если это произойдет, это может иметь последствия для украинской государственности в целом. Я надеюсь, что ничего такого не произойдет. Да и нельзя запугать людей, которые живут в Донбассе, в ЛНР, ДНР. Мы оказываем обеим непризнанным республикам помощь и дальше будем это делать».Путин также сообщил, что Украина не может решить проблему ЛНР и ДНР, в том числе потому, что «ей не нужны избиратели с этих территорий».