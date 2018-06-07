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    Путин рассказал о развитии Дальнего Востока

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    Путин рассказал о развитии Дальнего Востока

    Путин рассказал о развитии Дальнего Востока

    Путин рассказал о развитии Дальнего Востока
  • Фото: Associated Press © 2018, Mikhail Klimentyev

    • Жители Дальнего Востока во время прямой линии пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на дорогие авиабилеты, проблемы с выделением земли и безработицу.

    Российский лидер предложил ряд мер, касающихся субсидий при перелетах.

    Владимир Путин, президент РФ: «По поводу билетов. Есть программы, которые субсидируют перелеты. Первое, что нужно сделать, это расширить географию и время применения таких субсидий. И самое главное — вчера или позавчера было принято решение об обнулении НДС на такие перевозки».

    Также Путин пообещал развивать и дальше программу дальневосточного гектара.

    Владимир Путин: «Теперь по поводу дальневосточного гектара. Программа работает. Сказать, что все хорошие участки забрали чиновники, — надеюсь, что это не так. Судя по тому, что такие вопросы возникают, эта программа востребована. Будем совершенствовать эту систему».

    Также Путин сообщил, что государство будет поддерживать самолетостроение, космическую отрасль и автомобилестроение, науку и образование в регионе.

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