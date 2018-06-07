Путин рассказал о развитии Дальнего Востока

Прямая линия с Владимиром Путиным НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Российский лидер предложил ряд мер, касающихся субсидий при перелетах., президент РФ: «По поводу билетов. Есть программы, которые субсидируют перелеты. Первое, что нужно сделать, это расширить географию и время применения таких субсидий. И самое главное — вчера или позавчера было принято решение об обнулении НДС на такие перевозки».Также Путин пообещал развивать и дальше программу дальневосточного гектара.: «Теперь по поводу дальневосточного гектара. Программа работает. Сказать, что все хорошие участки забрали чиновники, — надеюсь, что это не так. Судя по тому, что такие вопросы возникают, эта программа востребована. Будем совершенствовать эту систему».Также Путин сообщил, что государство будет поддерживать самолетостроение, космическую отрасль и автомобилестроение, науку и образование в регионе.