    Прямая линия. Текстовая трансляция
    Прямая линия. Видеотрансляция
    Цифровая демократия: прямая линия с Путиным пройдет в принципиально новом формате. губернаторы, президент РФ, прямая линия, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦифровая демократия: прямая линия с Путиным пройдет в принципиально новом формате

    Цифровая демократия: прямая линия с Путиным пройдет в принципиально новом формате

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    Цифровая демократия: прямая линия с Путиным пройдет в принципиально новом формате

    Цифровая демократия: прямая линия с Путиным пройдет в принципиально новом формате

    Цифровая демократия: прямая линия с Путиным пройдет в принципиально новом формате

      Сегодня Владимир Путин в 16-й раз ответит на вопросы россиян. По последним данным, поступило уже свыше 1,75 млн обращений. После программы все вопросы обрабатываются и направляются в профильные министерства. НТВ.Ru будет вести прямую трансляцию. Начало — в 12:00.

      В этом году на прямой линии ожидается масса нововведений. В Гостином дворе в этот раз нет привычной трибуны, на которую в прошлые годы приглашали известных людей, деятелей культуры, политологов и тех, с кем Владимир Путин познакомился в ходе поездок по стране.

      ПРЯМАЯ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ НА НТВ.RU

      В этом году принципиально новый формат общения. Все внимание президента и зрителей будет сосредоточено на интерактивных экранах, куда в режиме реального времени будут выводиться видеообращения россиян. Экраны смогут принимать до 45 видеосигналов одновременно.

      По словам сотрудников кол-центра, большинство вопросов россиян по-прежнему касается социальной сферы, здравоохранения, образования, экологии. Много вопросов о ценах на бензин и внешней политике.

      Еще одно нововведение — работа волонтеров во время прямой линии в кол-центре и в регионах. Некоторые проблемы обратившихся к президенту россиян они уже решили.

      Губернаторы, мэры и главы поселений в этом году за прямой линией будут наблюдать с особым вниманием, поскольку у Владимира Путина установлена с ними конференц-связь. Губернаторов попросили быть сегодня на рабочем месте, чтобы оперативно реагировать на жалобы россиян.

      Вопросы, на которые президент ответить не успеет, будут обработаны, и с их учетом будет создана так называемая зеленая флешка, которая ляжет в основу поручений главам регионов.

      Новый формат прямой линии уже окрестили цифровой демократией. Подробности — у корреспондента НТВ Алексея Прокина.
      Прямая линия с Владимиром ПутинымНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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