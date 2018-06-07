Цифровая демократия: прямая линия с Путиным пройдет в принципиально новом формате

Прямая линия с Владимиром Путиным НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

В этом году на прямой линии ожидается масса нововведений. В Гостином дворе в этот раз нет привычной трибуны, на которую в прошлые годы приглашали известных людей, деятелей культуры, политологов и тех, с кем Владимир Путин познакомился в ходе поездок по стране.В этом году принципиально новый формат общения. Все внимание президента и зрителей будет сосредоточено на интерактивных экранах, куда в режиме реального времени будут выводиться видеообращения россиян. Экраны смогут принимать до 45 видеосигналов одновременно.По словам сотрудников кол-центра, большинство вопросов россиян по-прежнему касается социальной сферы, здравоохранения, образования, экологии. Много вопросов о ценах на бензин и внешней политике.Еще одно нововведение — работа волонтеров во время прямой линии в кол-центре и в регионах. Некоторые проблемы обратившихся к президенту россиян они уже решили.Губернаторы, мэры и главы поселений в этом году за прямой линией будут наблюдать с особым вниманием, поскольку у Владимира Путина установлена с ними конференц-связь. Губернаторов попросили быть сегодня на рабочем месте, чтобы оперативно реагировать на жалобы россиян.Вопросы, на которые президент ответить не успеет, будут обработаны, и с их учетом будет создана так называемая зеленая флешка, которая ляжет в основу поручений главам регионов.Новый формат прямой линии уже окрестили цифровой демократией. Подробности — у