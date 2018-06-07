СМИ: Хабенский запускает блокчейн-платформу для финансирования фильмов

Популярный российский актер и режиссер Константин Хабенский вместе с партнерами запускает
блокчейн-платформу Cinematix, чтобы привлечь средства на съемки фильмов. В проекте участвуют экс-председатель правления банка «Русский стандарт» Илья Зибарев и совладелец компании ICOBox Николай Евдокимов.
Константин Хабенский, актер: «Идея проекта — Ильи Зибарева, финансиста и попечителя Фонда Хабенского, с которым мы давно дружим. Он зашел в эту историю и предложил мне участвовать по моим знаниям, таланту и вкусу. Мне это показалось новаторским шагом в российской системе помощи кинематографу».
Учредители планируют привлекать деньги в России, США, Индии и других странах Азии, передает газета «Коммерсантъ». Предполагается, что создатели картин будут размещать заявки на сайте, а пользователи смогут поддержать их, купив выпускаемую платформой криптовалюту за токены CINX. Уточняется, что потраченные деньги есть будут возмещены как в случае удачи проекта, так и при его провале.
Сам Хабнский собирается заняться отбором объектов для размещения на сайте.
Константин Хабенский: «Я отвечаю за творческую составляющую и людей, чтобы случайных людей в проекте не было. Многие талантливые люди, чьи фамилии уже известны или, может, еще не завоевали популярность, хотят и могут участвовать в создании кино. Скорее я помогаю их (фильмы, — прим. ред.) собирать, потому что есть сценарный и режиссерский дефицит и интерес к открытию новых лиц».
Токены выпустят в июле, а ICO платформы рассчитывают закончить в сентябре. Создатели предполагают привлечь 15–20 млн долларов.
Учредители планируют привлекать деньги в России, США, Индии и других странах Азии, передает газета «Коммерсантъ». Предполагается, что создатели картин будут размещать заявки на сайте, а пользователи смогут поддержать их, купив выпускаемую платформой криптовалюту за токены CINX. Уточняется, что потраченные деньги есть будут возмещены как в случае удачи проекта, так и при его провале.
Сам Хабнский собирается заняться отбором объектов для размещения на сайте.
Константин Хабенский: «Я отвечаю за творческую составляющую и людей, чтобы случайных людей в проекте не было. Многие талантливые люди, чьи фамилии уже известны или, может, еще не завоевали популярность, хотят и могут участвовать в создании кино. Скорее я помогаю их (фильмы, — прим. ред.) собирать, потому что есть сценарный и режиссерский дефицит и интерес к открытию новых лиц».
Токены выпустят в июле, а ICO платформы рассчитывают закончить в сентябре. Создатели предполагают привлечь 15–20 млн долларов.
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