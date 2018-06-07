Нобелевка на вырост: как юные гении из России покоряют научный мир

Каждый год две тысячи школьников со всего мира собираются в американском Питтсбурге. 20 нобелевских лауреатов вышли именно из этого конкурса. Поэтому его и называют малой Нобелевскеой премией. И каждый раз в списке призеров можно увидеть русские фамилии. На этот раз команда школьников из России завоевала сразу девять наград.

На конкурсе в США подростки порой предлагают такие научные проекты и изобретения, которые вполне могут изменить жизнь человечества. Как говорил профессор Громов из фильма про Электроника, — возможно потому, что, в отличие от взрослых, дети просто не знают, что это невозможно. Они изобрели снегоход, шрифт Брайля для слепых, батут и даже зубную щетку для космонавтов. Чем же юные гении из России год за годом покоряют научный мир?



Данила Казанцев и Данила Семенов из Екатеринбурга создали прибор, который может многим облегчить жизнь. Небольшое устройство крепится на грудь и считывает жесты рук, после чего переводит язык глухонемых в речь.



А старшеклассник Роман Николаенко придумал, по сути, свою версию адронного коллайдера. Самый мощный ускоритель, построенный человеком, стоил в районе 10 млрд долларов. Но Рома рассудил: зачем вкладывать такие деньги, если такие же частицы бесплатно прилетают из космоса? С такой технологией производство детектора обойдется всего в 8 млн долларов.



Еще одна победительница — Валерия Лебедева — изначально собиралась пойти в музыкальное училище. Но музыкантом так и не стала. Зато научилась паять и проектировать медицинское оборудование. Теперь у нее премия от китайской ассоциации науки и технологий, специальная премия от NASA и диплом за третье место в биомедицинской инженерии. Ее разработка — принципиально новый коагулятор, которые позволит хирургам прижигать сразу большие области.



На вопрос о том, ждут ли они настоящей Нобелевской премии, победители только смеются. Им наукой надо заниматься, а не о премиях думать.