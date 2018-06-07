    7 июня, 12:00. Прямая линия с Владимиром Путиным

    Взрывы прогремели в Багдаде: есть погибшие

    комментировать
    Взрывы прогремели в Багдаде: есть погибшие

    Взрывы прогремели в Багдаде: есть погибшие

    Взрывы прогремели в Багдаде: есть погибшие
  • Фото: Associated Press © 2018, Ali Abdul Hassan

    • Два взрыва почти одновременно прогремели в шиитском районе Мадинат ас-Садр на востоке Багдада.

    По предварительной информации, в результате ЧП погибли семь человек, еще 20 получили ранения, передает агентство Associated Press со ссылкой на источники в силовых структурах.

    Сообщается, что взрывные устройства сработали вблизи мечети. По словам источников, жертвами взрывов стали двое детей. Несколько домов, находившихся рядом с местом происшествия, были повреждены.

    В Министерстве внутренних дел Ирака произошедшее охарактеризовали как теракт.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru