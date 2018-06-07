Взрывы прогремели в Багдаде: есть погибшие

Два взрыва почти одновременно прогремели в шиитском районе Мадинат
ас-Садр на востоке Багдада.
По предварительной информации, в результате ЧП погибли семь человек, еще 20 получили ранения, передает агентство Associated Press со ссылкой на источники в силовых структурах.
Сообщается, что взрывные устройства сработали вблизи мечети. По словам источников, жертвами взрывов стали двое детей. Несколько домов, находившихся рядом с местом происшествия, были повреждены.
В Министерстве внутренних дел Ирака произошедшее охарактеризовали как теракт.
Сообщается, что взрывные устройства сработали вблизи мечети. По словам источников, жертвами взрывов стали двое детей. Несколько домов, находившихся рядом с местом происшествия, были повреждены.
В Министерстве внутренних дел Ирака произошедшее охарактеризовали как теракт.
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