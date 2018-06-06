Руководителей нацпарка на Волге уличили в организации охоты «для своих»

В национальном парке «Самарская Лука» на Волге разыгрывается детектив. Местные жители стараются поймать инспекторов и руководителей заповедника с поличным и обвиняют их в организации охоты «для своих». Но сотрудники заповедника говорят, что застреленных животных им в машину просто кто-то подкидывает.

Эта история без весомых доказательств продолжались бы и дальше, но один из инспекторов национального парка однажды потерял флешку со своим любительским видео. Они сами себя выдали. Свои подвиги охотники зафиксировали лучше оперативников. Кроме убитых лосей на видео убежище, с которого животных расстреливали как в тире и огромный гараж, где выгружали результаты звериного побоища.



Предполагаемое место действия — особо охраняемая территория национального парка «Самарская лука». По версии следствия, охоту организовал заместитель директора нацпарка.



Из сообщения СУ СК по Самарской области: «Подозреваемый дал указание допустить лиц для незаконной охоты. Были убиты две самки лося».



Автор видео — инспектор Сергей Томин, по роду своей деятельности он обязан животных охранять. Флэшку с компроматом на себя самого он потерял. Ее нашли местные жители — два Алексея Кочетова — отец и сын. Глава семейства в прошлом заслуженный работник МВД СССР и егерь с семилетним стажем, он дал делу официальный ход. Несмотря на то, что деньги за компромат посулили немалые. Выкупить видео якобы пытался даже местный участковый.



После этой скандальной истории они все переругались. Бывший начальник одного из заповедных лесничеств Иван Савинов тоже есть на кадрах. Но теперь он главный свидетель обвинения. Говорит, что организовывать охоту для ВИП-гостей руководство парка заставляло. По словам бывшего егеря, убитых животных сдавали на колбасу.



Подробности — в видеоматериале.