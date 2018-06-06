Петербургскую дамбу испытали на прочность к наводнениям

Сегодня плавучие затворы дамбы в тестовом режиме предотвратили очередное наводнение в Петербурге. Комплексные испытания судопропускного сооружения С-1 провели впервые после зимы и в преддверии осеннего сезона наводнений.

Отметим, что С-1 — это уникальный гидротехнический комплекс, через который проходит треть всего водообмена между акваториями Невской губы и Балтийского моря.



Так называемые батопорты высотой 23 метра и длиной 120, что в переводе с французского означает судно-дверь, за полчаса перекрыли 200-метровый канал, опустившись затем на глубину 16 метров.



Как раз под ними на отметке 24 метра и проходит автомагистраль — единственный подводный морской туннель в стране. Общая его длина — почти два километра. А на самой дамбе сегодня отработали весь технологический процесс, как при угрозе наводнений.



Правда, закрывают защитный барьер, неприступный со стороны Балтийского моря, не вплотную, оставляя примерно полтора метра между створками, чтобы избежать угрозы повреждений.



Сегодня все испытания прошли на отлично. А самих наводнений горожанам в ближайшее время опасаться точно не стоит. Летом их вероятность минимальная, но на дамбе всегда готовы к любым даже внезапным погодным переменам.